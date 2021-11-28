У Києві транспорту заборонено виходити на маршрути без опалення
Фото: у Києві транспорту заборонено виходити на маршрути без опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи в Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років. Заборонено роботу громадського транспорту без опалення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва.
Згідно з документом, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов'язаний забезпечити:
- недопущення виходу громадського транспорту на маршрути з несправною опалювальною системою;
- організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни.