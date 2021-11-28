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У Києві транспорту заборонено виходити на маршрути без опалення

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Неділя 28 листопада 2021 19:12
У Києві транспорту заборонено виходити на маршрути без опалення Фото: у Києві транспорту заборонено виходити на маршрути без опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи в Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років. Заборонено роботу громадського транспорту без опалення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва.

Згідно з документом, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов'язаний забезпечити:

  • недопущення виходу громадського транспорту на маршрути з несправною опалювальною системою;
  • організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни.

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