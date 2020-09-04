У Києві за торгівлю наркотиками затримано поліцейського з пістолетом Януковича

Фото: пістолет Януковича (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

У Києві за торгівлю наркотиками затримали співробітника поліції. У ході обшуків у нього знайшли нагородний пістолет колишнього президента України Віктора Януковича.

Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, пістолет був подарований Януковичу екс-міністром оборони Олександром Кузьмуком.

"Походження зброї ми зараз встановлюємо", - повідомило джерело.

Він також додав, що співробітника поліції звати Михайло Кавун.

Як повідомила прокуратура Києва, щодо цього поліцейського задокументували три факти продажу амфетаміну та МДМА (метилендіоксиметамфетамін). Вчора після чергового продажу наркотиків агенту під прикриттям його затримали "на гарячому" і вилучили близько 40 грамів кокаїну. За нього 30-річний інспектор отримав 70 тисяч гривень.

У ході обшуків у нього вдома, службовому кабінеті та в автомобілі вилучили значну кількість наркотиків, зброю і понад тисячі боєприпасів. Затриманому повідомили про підозру.

СТОЛИЧНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАТРИМАЛИ НА ЗБУТІ НАРКОТИКІВ Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Територіального... Опубліковано Прокуратура міста Києва П'ятниця, 4 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в червні у Павлограді Дніпропетровської області розформували поліцейський відділок через торгівлю наркотиками з боку працівників правоохоронних органів.

Зазначимо, у серпні в Польщі затримали за торгівлю наркотиками громадянина України.