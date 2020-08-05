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В Польше задержали украинца за торговлю наркотиками

Польша, Среда 05 августа 2020 23:59
В Польше задержали украинца за торговлю наркотиками
Автор: Инна Собора

К нему применили домашний арест

В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками. Среди задержанных - один украинец и два гражданина Польши.

Об этом пишет "Польское радио".

Правоохранители обнаружили более 2 кг амфетамина, стоимость которого на черном рынке почти 85 тысяч злотых (более 19 тысяч евро). Кроме того, в день задержания, в результате обыска рабочих мест мужчин обнаружено несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.

Один из задержанных поляков временно арестован, также арестовано его имущество на сумму 30 тысяч злотых (почти 7 тысяч евро). Втором из граждан Польши предъявлены обвинения в хранении наркотиков.

К гражданину Украины применили залог на сумму 5 тысяч злотых (1,14 тысячи евро) и надзор полиции.

Ранее в Польше разоблачили группу из восьми человек, среди которых шестеро украинцев, на подпольном производстве сигарет.

РБК-Украина писало, что в начале июля в Польше арестовали двух украинцев по подозрению в кражах.

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