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Слив данных украинцев: полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"

Новости » Происшествия     14.05.2020 - 15:04
Слив данных украинцев: полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Распространеные в Telegram данные скомпилированные из различных источников и ресурсов, включая "Опендатабот"

Информация об утечке персональных данных украинцев из приложения "Дія" не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Полицейские в рамках расследования провели ряд оперативно-следственных действий, во время которых не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія".

"Установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности и в телеграмм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая "Опендатабот" - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компаниях. При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы "Дія" не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не обнаружили фактов киберинцидентов", - сообщили в Нацполиции.

Также правоохранители установили, что актуальность информации ряда баз, с которых произошла утечка данных, соответствует наполнению более чем годовой давности.

"Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерной-технической экспертизы", - добавили в полиции.

Напомним, в начале недели стало известно, что в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов слил базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".

По данным фактам расследование начали в Нацполиции, Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований.

В ГБР также сообщили, что к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины полициякибератакадія
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