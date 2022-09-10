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В Киеве тестируют бесконтактную оплату проезда в наземном транспорте: как будет работать

Фото: Киев получит бесконтактную оплату проезда в наземном транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве уже тестируют систему бесконтактной оплаты проезда банковскими картами в наземном транспорте.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Оленич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Система проходит последние испытания в закрытом режиме. В октябре воспользоваться оплатой картой смогут все пассажиры муниципального транспорта. Валидаторы получили все необходимые настройки", – сообщил Оленич.

Как будет работать бесконтактная оплата в наземном транспорте Киева

Сообщается, что для оплаты проезда достаточно будет приложить банковскую карту или мобильное устройство с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Чтобы подтвердить право на проезд при проверке, достаточно будет сказать контролеру последние 4 цифры своей карты, чтобы транзакцию можно было найти и идентифицировать в системе. Или же показать списание в любом банковском приложении.

Можно ли заплатить за проезд картой киевлянина

Сервис позволит пользоваться и картой киевлянина для оплаты. Ее адаптировали под новый функционал валидаторов. Валидаторы автоматически будут проверять привязана ли к карте киевлянина льгота. Если нет – будет искать приобретенные поездки. Если же нет и их, спишет оплату, как с обычной банковской карты.

Оплата через городское приложение "Киев Цифровой" также будет работать. В приложении по-прежнему можно будет пополнять транспортные карты, покупать проездные и разовые QR билеты.

Напомним, в Киевском метрополитене сокращается интервал движения поездов. С понедельника, 5 сентября, в час пик поезда будут ходить каждые три-четыре минуты.

Также мы писали, что в столице задумали сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов.

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КиевКГГА