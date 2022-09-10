У Києві тестують безконтактну оплату проїзду в наземному транспорті: як працюватиме

"Система проходить останні випробування в закритому режимі. У жовтні скористатися оплатою карткою зможуть всі пасажири муніципального транспорту. Валідатори отримали всі необхідні налаштування", - повідомив Оленич.

Як працюватиме безконтактна оплата в наземному транспорті Києва

Повідомляється, що для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську карту або мобільний пристрій з функцією безконтактної оплати до валідатора. Щоб підтвердити право на проїзд при перевірці, досить буде сказати контролеру останні 4 цифри своєї карти, щоб транзакцію можна було знайти і ідентифікувати в системі. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.

Чи можна заплатити за проїзд карткою киянина

Сервіс дозволить користуватися і картою киянина для оплати. Її адаптували під новий функціонал валідаторів. Валідатори автоматично перевірятимуть чи прив'язана до Картки киянина пільга. Якщо ні-шукатиме придбані поїздки. Якщо ж немає і їх, спише оплату, як зі звичайною банківської карти.

Оплата через міський додаток" Київ Цифровий " також працюватиме. У додатку як і раніше можна буде поповнювати транспортні карти, купувати проїзні та разові QR квитки.