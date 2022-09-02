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В Киеве сокращают интервал движения поездов метрополитена

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Киев, Пятница 02 сентября 2022 15:14
В Киеве сокращают интервал движения поездов метрополитена Фото: В Киеве сокращают интервал движения поездов метрополитена (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киевском метрополитене сокращается интервал движения поездов. С понедельника, 5 сентября, в час пик поезда будут ходить каждые три-четыре минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

При этом в межпиковое время поезда метрополитена будут ходить раз в шесть минут.

Как напомнил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам метрополитена приостанавливается, а движение по подземным участкам - продолжается.

"В то же время подземные станции продолжают работать круглосуточно как укрытие", - написал он в Facebook.

Напомним, в столице задумали сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов.

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