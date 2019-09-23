В Киеве температура опустится до 0

В Киеве во вторник, 24 сентября, температура воздуха опуститься до 0. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ночью 24 сентября в Киеве ожидаются заморозки. Температура воздуха составит 0 -2 градуса. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Дожди возможны только ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях. Диденко писала, что сегодня погода в южных и западных областях ожидается умеренно теплая, температура днем будет колебаться от +18 до +23 градусов.

Также 23 сентября почти на всей территории Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в западных областях составит +18 +21. Однако, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях днем ожидается +13 +15 градусов.

Кроме того, по данным синоптика Натальи Диденко, в ночь на 24 и 25 сентября ожидаются заморозки. Подобная температурная ситуация ожидается в Черкасской и Полтавской областях. В Киеве во вторник, 24 сентября, ожидается сухая погода, однако будет холодно. Столбики термометров прогреются до +11 +14 градусов.