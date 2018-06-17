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У Києві у зв'язку з "Маршем рівності" закриті три станції метро

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 08:38
Фото: метро (РБК-Україна)
Фото: метро (РБК-Україна)

Станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" закриті з 6 ранку

Робота станцій трьох станцій Київського метрополітену обмежена з самого ранку у зв'язку з проведенням у центрі Києва "Марш рівності". Про це передає кореспондент "РБК-Україна".

Так, станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" закриті з 6 ранку.

Раніше повідомлялося, що таке рішення прийнято на підставі "Порядку організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення мирної ходи "Марш рівності" 17 червня.

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Теги публікації: метро, Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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