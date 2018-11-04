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В Киеве на светофоре столкнулись три авто

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 11:23
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

На месте работают четыре бригады скорой помощи

В Киеве на проспекте Лобановского сегодня, 4 ноября, водитель автомобиля Mitsubishi въехал в три авто, которые стояли на светофоре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в стоящие на светофоре автомобили, после вылетел на противоположную сторону дороги.

Отметим, что в результате ДТП на проспекте образовалась большая пробка.

В Киеве на светофоре столкнулись три автоНа месте работают четыре бригады скорой помощи.

Напомним, в Киеве на Шулявском путепроводе в субботу, 3 ноября, около 22:00 ночи произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение автотранспорта полностью было парализовано. Сегодня стало известно, что в больнице Киева скончался один из пострадавших в тройном дорожно-транспортном происшествии.

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