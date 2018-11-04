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У Києві на світлофорі зіткнулися три авто

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 11:23
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

На місці працюють чотири бригади швидкої допомоги

У Києві на проспекті Лобановського сьогодні, 4 листопада, водій автомобіля Mitsubishi в'їхав у три авто, які стояли на світлофорі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, водій Mitsubishi на повному ходу в'їхав у авто, які стоять на світлофорі, після вилетів на протилежну сторону дороги.

Відзначимо, що в результаті ДТП на проспекті утворилася велика пробка.

У Києві на світлофорі зіткнулися три автоНа місці працюють чотири бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Києві на Шулявському шляхопроводі в суботу, 3 листопада, близько 22:00 ночі сталося масштабна дорожньо-транспортна пригода, через яку рух автотранспорту повністю було паралізовано. Сьогодні стало відомо, що в лікарні Києва помер один з постраждалих у потрійному дорожньо-транспортній пригоді.

У лікарні помер один з постраждалих в аварії біля Шулявського мосту Синоптики попереджають про туман в Києві
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