У Києві на світлофорі зіткнулися три авто

Ілюстративне фото (УНІАН)

На місці працюють чотири бригади швидкої допомоги

У Києві на проспекті Лобановського сьогодні, 4 листопада, водій автомобіля Mitsubishi в'їхав у три авто, які стояли на світлофорі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, водій Mitsubishi на повному ходу в'їхав у авто, які стоять на світлофорі, після вилетів на протилежну сторону дороги.

Відзначимо, що в результаті ДТП на проспекті утворилася велика пробка.

На місці працюють чотири бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Києві на Шулявському шляхопроводі в суботу, 3 листопада, близько 22:00 ночі сталося масштабна дорожньо-транспортна пригода, через яку рух автотранспорту повністю було паралізовано. Сьогодні стало відомо, що в лікарні Києва помер один з постраждалих у потрійному дорожньо-транспортній пригоді.