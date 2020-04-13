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В Киеве за сутки заразились коронавирусом почти 80 человек, еще двое умерли

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 12:11
В Киеве за сутки заразились коронавирусом почти 80 человек, еще двое умерли
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом в Киеве заразились 495 человек

В Киеве за сутки заразились коронавирусом почти 80 человек, скончались еще 2 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Кличко, заразились 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

"За минувшие сутки в столице заболевание коронавирусом подтвердили у рекордного количества киевлян - у 79 человек. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил мэр города.

Вместе с тем, Киевская городская государственная администрация приняла решение о закрытии на карантин Киево-Печерской лавры в связи со вспышкой коронавируса. Также мэр Киева обратился к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение решения о закрытии лавры на карантин.

Ранее стало известно о смерти монаха Киево-Печерской лавры. В Лавре заявили, что в результате продолжительной болезни скончался архимандрит Нектарий. Священник ушел из жизни на 74-году жизни.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине заразились коронавирусом 3102 людей.

Также президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19.

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