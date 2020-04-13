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У Києві за добу заразились коронавірусом майже 80 людей, ще двоє померли

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 12:11
У Києві за добу заразились коронавірусом майже 80 людей, ще двоє померли
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірусом у Києві заразились 495 людей

У Києві за добу заразились коронавірусом майже 80 людей, померли ще 2 людини. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Кличко, заразились 22 жінки віком від 26 до 66 років та 57 чоловіків віком від 18 до 74 років.

"За минулу добу в столиці захворювання на коронавірус підтвердили в рекордної кількості киян - у 79 осіб. Загалом у Києві вже 495 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив мер міста.

Разом з тим, Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про закриття на карантин Києво-Печерської лаври в зв'язку зі спалахом коронавірусу. Також мер Києва звернувся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання рішення про закриття лаври на карантин.

Раніше стало відомо про смерть монаха Києво-Печерської лаври. У Лаврі заявили, що в результаті тривалої хвороби помер архімандрит Нектарій. Священник пішов з життя на 74-році життя.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні заразились коронавірусом 3102 людей.

Також президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19.

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