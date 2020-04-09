В Киеве число новых случаев за сутки выросло почти втрое

В Киеве выросло число зараженных коронавирусом до 335. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Кличко, количество новых случаев за сутки выросло почти втрое.

"Количество киевлян, которые заболели за минувшие сутки увеличилось почти втрое. 41 человек. Из них двое медиков. По прошедшие сутки в столице еще один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 335 случаев заболевания", - заявил Кличко.

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