Коронавирус в Киеве: число зараженных близится к 300

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мэр столицы сообщил об увеличении количества зараженных в городе

Коронавирусом в Киеве заразились 294 человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, число больных возросло на 15 человек.

"Увеличились (количество больных, - ред.) на 15 человек. Всего в столице уже 294 случая. Заболели восемь женщин от 20 до 67 лет и шесть мужчин от 43 до 61 года. Один 16-летний юноша... В больницы госпитализировали восемь пациентов, другие - на самоизоляции. Большинство киевлян, которых поражает вирус, люди молодого и среднего возраста", - отметил глава столицы.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни составляет 14% за сутки. По его словам, в возрастной структуре заболевших до сих пор преобладают женщины.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Украины заявляет, что вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса ведомство будет комментировать не ранее, чем через 10 дней. Ляшко подчеркивал, что Минздрав сравнивает все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза и других странах.

Так, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли еще семь украинцев. А число зараженных возросло до 1668 человек.