В Киеве за сутки зафиксировали более 60 новых случаев коронавируса

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 61 новый случай коронавируса. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в столице количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 705 человек, 30 пациентов вылечились, 12 умерли.

"За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще в 61 человека, в том числе, у 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Новые случаи коронавируса были подтверждены у 31 женщины в возрасте от 20 до 97 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, а также у 2 детей 12-ти лет.

Отметим, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 4662 человек, из них 125 случаев летальных, 246 пациентов выздоровели. За прошлые сутки в стране подтвердили 501 новое заражение, что стало новым антирекордом.

Также сообщалось, что в Киевской духовной академии зараились коронавирусом трое преподавателей и 16 студентов.