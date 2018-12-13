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В Киеве за сутки из-за непогоды травмировались около 50 человек

Новости » Общество    13.12.2018 - 17:02
В Киеве за сутки из-за непогоды травмировались около 50 человек
Иллюстративное фото (УНИАН)

Вследствие непогоды травмированы 36 взрослых и 10 детей

За последние сутки из-за непогоды в Киеве травмировались 46 киевлян, в частности 10 детей. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Так, в медицинские учреждения с травмами обратились 36 взрослых и 10 детей.

"С начала регистрации (14.11.2018) - 1297 взрослых и 158 детей. А за последние сутки эта цифра составила - 36 взрослых и 10 детей", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Киевской области за сутки произошло 104 дорожно-транспортных происшествия (ДТП).

Как писало РБК-Украина, по данным синоптиков, на дорогах столицы завтра 14 декабря ожидается гололедица.

Как сообщалось, снегопад, который начался в Киеве 12 декабря продлится в столице до пятницы, 14 декабря. Как ожидается, высота снежного покрова в столице достигнет 20 см. Киевлян просят по возможности не пользоваться собственными автомобилями и отдать предпочтение общественному транспорту. Кроме того, киевлян просят не парковать авто на обочине дорог.

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