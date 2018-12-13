ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві за добу внаслідок непогоди травмувалися маже 50 осіб

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 17:02
У Києві за добу внаслідок непогоди травмувалися маже 50 осіб
Ілюстративне фото (УНІАН)

Внаслідок негоди травмувалися 36 дорослих та 10 дітей

За останню добу через негоду у Києві травмувалися 46 киян, зокрема 10 дітей. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

Так, до медичних закладів із травмами звернулися 36 дорослих та 10 дітей.

"З початку реєстрації (14.11.2018) - 1297 дорослих та 158 дітей. А за останню добу ця цифра склала - 36 дорослих та 10 дітей", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду у Київській області за добу сталося 104 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

Як писало РБК-Україна, за даними синоптиків, на дорогах столиці завтра 14 грудня очікується ожеледиця.

Як повідомлялося, снігопад, який почався в Києві 12 грудня триватиме в столиці до п'ятниці, 14 грудня. Як очікується, висота снігового покриву в столиці досягне 20 см. Киян просять по можливості не користуватися власними автомобілями і віддати перевагу громадському транспорту. Крім того, киян просять не паркувати авто на узбіччі доріг.

У Києві на вихідних закриють рух швидкісного трамвая Синоптики попередили українців про сніг та ожеледицю завтра
Новини України ГідрометцентрКиївСнігопад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся