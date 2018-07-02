Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, есть пострадавшая

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 17:20
Фото (kyiv.npu.gov.ua)
Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Сведения внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции

В Киеве сегодня, 2 июля, двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранения ног, передает полиция столицы.

Отметим, что сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть столичной полиции около 13:00.

Правоохранители предварительно установили, что два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.

Сведения внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции. На месте происшествия работают слепо-оперативные группы и кинологи. Решается вопрос о правовой квалификации события.

По данным "Вартовых Еспресо", грабители забежали в помещение конвертационного центра, оборудованного в одноэтажном отдельно стоящем здании.

 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве на Физкультурном переулке в Печерском районе со стрельбой ограбили мужчину.

В Киеве задержали группу квартирных воров В Киеве до конца суток ожидается сильный ветер
Теги публикации: Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь