В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр, есть пострадавшая

Сведения внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции

В Киеве сегодня, 2 июля, двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранения ног, передает полиция столицы.

Отметим, что сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть столичной полиции около 13:00.

Правоохранители предварительно установили, что два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.

Сведения внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции. На месте происшествия работают слепо-оперативные группы и кинологи. Решается вопрос о правовой квалификации события.

По данным "Вартовых Еспресо", грабители забежали в помещение конвертационного центра, оборудованного в одноэтажном отдельно стоящем здании.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве на Физкультурном переулке в Печерском районе со стрельбой ограбили мужчину.