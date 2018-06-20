В Киеве со стрельбой ограбили мужчину

В результате происшествия никто не пострадал

В Киеве на Физкультурном переулке в Печерском районе со стрельбой ограбили мужчину. Об этом говорится в сообщении на странице полиции Киева в Facebook.

"Происшествие произошло на Физкультурном переулке в Печерском районе. Заявитель обратился на 102 и сообщил, что два часа назад во время обмена валюты несколько мужчин побили его машину и забрали наличные. При этом потерпевший слышал несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

В столице со стрельбой ограбили мужчину Злоумышленники сделали несколько неприцільних выстрелов и отобрали... Опубликовано Полиция Киева 20 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева неизвестные устроили стрельбу, в результате чего погиб мужчина.