У Києві зі стріляниною пограбували конвертаційний центр, є постраждала

Відомості внесені в журнал єдиного обліку Шевченківського управління поліції

У Києві сьогодні, 2 липня, двоє невідомих в масках забігли в приміщення адміністрації, зробили кілька пострілів, забрали гроші і зникли на автомобілі. В результаті події одна жінка отримала поранення ніг, передає поліція столиці.

Відзначимо, що повідомлення про розбійний напад надійшло до чергової частини столичної поліції близько 13:00.

Правоохоронці попередньо встановили, що двоє людей в масках і в темному одязі забігли в офіс орендодавців приміщень на ринку, почали стрілянину по ногах, забрали сумку з грошима і втекли. З місця злочину зловмисники поїхали на автомобілі "ВАЗ", який згодом патрульні поліцейські виявили на вулиці Дегтярівській.

Відомості внесені в журнал єдиного обліку Шевченківського управління поліції. На місці події працюють сліпо-оперативні групи та кінологи. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

За даними "Вартових Еспресо", грабіжники забігли в приміщення конвертаційного центру, обладнаному в одноповерховій окремій будівлі.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві на Фізкультурному провулку в Печерському районі зі стріляниною пограбували чоловіка.