Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві зі стріляниною пограбували конвертаційний центр, є постраждала

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 17:20
Фото (kyiv.npu.gov.ua)
Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Відомості внесені в журнал єдиного обліку Шевченківського управління поліції

У Києві сьогодні, 2 липня, двоє невідомих в масках забігли в приміщення адміністрації, зробили кілька пострілів, забрали гроші і зникли на автомобілі. В результаті події одна жінка отримала поранення ніг, передає поліція столиці.

Відзначимо, що повідомлення про розбійний напад надійшло до чергової частини столичної поліції близько 13:00.

Правоохоронці попередньо встановили, що двоє людей в масках і в темному одязі забігли в офіс орендодавців приміщень на ринку, почали стрілянину по ногах, забрали сумку з грошима і втекли. З місця злочину зловмисники поїхали на автомобілі "ВАЗ", який згодом патрульні поліцейські виявили на вулиці Дегтярівській.

Відомості внесені в журнал єдиного обліку Шевченківського управління поліції. На місці події працюють сліпо-оперативні групи та кінологи. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

За даними "Вартових Еспресо", грабіжники забігли в приміщення конвертаційного центру, обладнаному в одноповерховій окремій будівлі.

 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві на Фізкультурному провулку в Печерському районі зі стріляниною пограбували чоловіка.

 

У Києві затримали групу квартирних злодіїв У Києві до кінця доби очікується сильний вітер
Теги публікації: Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся