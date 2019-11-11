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У Києві прихильники УПЦ КП влаштували бійку в суді

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 13:56
У Києві прихильники УПЦ КП влаштували бійку в суді
Фото: представники УПЦ КП в суді (скріншот 5.ua)

Представники УПЦ Київського патріархату намагалися прорватися на засідання суду

Прихильники Української православної церкви Київського патріархату влаштували бійку в Шостому апеляційному адміністративному суді в Києві, в результаті інциденту затримали п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що сьогодні під час засідання суду сталася бійка між представниками релігійної організації та працівниками суду. За попередньою інформацією, прихильники УПЦ Київського патріархату розбили скляні двері в будівлі суду і намагалися потрапити на засідання, а співробітники суду намагалися їм поміщати. Для припинення конфлікту працівники поліції застосували сльозогінний газ.

"П'ять активних учасників події правоохоронці доставили до управління поліції, де встановлюють їх анкетні дані і відбирають пояснення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату. На сьогодні було призначено апеляційний розгляд у цій справі.

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