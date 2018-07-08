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Інтерв'ю

У Києві дівчина на Audi влетіла в два автомобіля і двічі перекинулася

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 17:15
Фото: ДТП у Києві (kiev.informator.ua)
Фото: ДТП у Києві (kiev.informator.ua)

Постраждавших немає

У неділю, 8 липня, у Києві на вулиці Олени Теліги сталася аварія за участю автомобілів Audi TT, Volkswagen Caddy і Daihatsu. Про це повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 13 годин 40 хвилин на середині спуску з вулиці Олени Теліги в бік станції метро "Почайна".

Так, дівчина за кермом автомобіля Audi TT на високій швидкості рухалася по вулиці Олени Теліги, але не впоралася з керуванням, вдарила автомобіль Daihatsu, після чого кілька разів перекинулася і зачепила Volkswagen Caddy.

Фото: ДТП у Києві 
 

За словами водія Volkswagen Caddy, він їхав по вулиці Олени Теліги попереду Daihatsu. Подивившись у дзеркало заднього виду, автомобіліст побачив, як на нього "летить" Audi.

"В аварії серйозних травм ніхто не отримав. З легкими тілесними ушкодженнями госпіталізували водія Daihatsu. На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, обставини ДТП з'ясовують правоохоронці", - зазначили у виданні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Росії внаслідок ДТП загинуло двоє українців.

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Теги публікації: Київ, Київ, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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