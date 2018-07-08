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Інтерв'ю

У Росії внаслідок ДТП загинуло двоє українців

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 15:45
Іллюстративне фото (facebook.com aleksandr.shulman1)
Іллюстративне фото (facebook.com aleksandr.shulman1)

Внаслідок ДТП у Росії постраждало ще п'ятеро людей

Унаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою у місті Орел (Росія) загинуло двоє українців загинули і ще п’ятеро травмовамі.  Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає «Інтерфакс-Україна».

"За інформацією, отриманою посольством України в РФ від Управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня у місті Орел сталася ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України. Унаслідок ДТП загинули двоє громадян України. Четверо постраждалих українців доставлені в Орловську обласну клінічну лікарню", - розповів Кирилич.

Водночас агентство ТАСС із посиланням на джерело у чергово-диспетчерській службі повідомило, що в аварії на вулиці Італійська загинули двоє і постраждали п'ятеро людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Яворівському районі Львівської області вчора, 7 липня, в результаті зіткнення двох легкових автомобілів постраждали шість чоловік.

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Теги публікації: ДТП, Російська Федерація, украинцы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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