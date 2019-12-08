В Киеве столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

В Киеве на перекрестке улиц Зелинского и Киевской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, автомобиль марки "Мерседес", который двигался со стороны столицы, на большой скорости протаранил "Ауди". От удара "Мерседес" вылетел на встречную полосу, где повредил еще несколько автомобилей.

В машине вместе с водителем находился его 16-летний сын, который в результате столкновения получил перелом голеностопа.

"Самая сложная ситуация с пострадавшими в "Ауди" ... В машине находились супруги: мужчина и его жена на двадцать первой неделе беременности. Оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии и находятся сейчас в реанимации", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Киеве (dtp.kiev.ua)

По информации очевидцев, за рулем "Мерседеса", ставший причиной происшествия, находился 51-летний мужчина. Свидетели отмечали, что в момент столкновения водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину с политравмой в больницу был доставлен представителями правоохранительных органов. Уровень алкоголя в крови водителя на момент обследования составил 2,2 промилле (при норме 0,2 промилле).

Напомним, в Киеве на спуске с Европейской на Почтовую площадь произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Кроме того, в Киеве в субботу вечером, 7 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар.