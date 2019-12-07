В Киеве с моста упал автомобиль, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (РБК-Украина)

Инцидент произошел возле станции метро "Левобережная"

В Киеве в субботу вечером, 7 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, инцидент произошел возле станции метро "Левобережная". На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Также сообщается, что за рулем находилась 50-летняя женщина, ее госпитализировали медики. По предварительной информации, у нее черепно-мозговая травма.

На Левобережной машина с женщиной за рулем рухнула с моста на тротуар Опубліковано Информатор Киев Субота, 7 грудня 2019 р.

В момент падения автомобиля с моста на тротуаре пешеходов не было.

Правоохранители оградили автомобиль, при этом сообщив о возможном возгорании и взрыве автотранспорта.

Напомним, во Львовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали 4 человека.

Кроме того, в Николаеве полиция открыла уголовное дело по факту дорожньо-транспортного происшествия с участием такси и легкового автомобиля. Жертвами аварии стали два человека. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.