У Києві зіткнулися п'ять автомобілів, є постраждалі

У Києві на перехресті вулиць Зелінського та Київській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, автомобіль марки "Мерседес", який рухався зі сторони столиці, на великій швидкості протаранив "Ауді". Від удару "Мерседес" вилетів на зустрічну смугу, де пошкодив ще кілька автомобілів.

У машині разом з водієм знаходився його 16-річний син, який в результаті зіткнення отримав перелом гомілки.

"Найскладніша ситуація з постраждалими в "Ауді" ... У машині перебувало подружжя: чоловік і його дружина на двадцять першому тижні вагітності. Обидва доставлені в лікарню у важкому стані і знаходяться зараз в реанімації", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП в Києві (dtp.kiev.ua)

За інформацією очевидців, за кермом "Мерседеса", який став причиною події, перебував 51-річний чоловік. Свідки зазначали, що в момент зіткнення водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Чоловіка з політравмою в лікарню був доставлений представниками правоохоронних органів. Рівень алкоголю в крові водія на момент обстеження становив 2,2 проміле (при нормі 0,2 проміле).

Нагадаємо, в Києві на узвозі з Європейської на Поштову площу сталася ДТП, в результаті якого загинула жінка.

Крім того, у Києві в суботу ввечері, 7 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль злетів з мосту, перекинувся і впав на тротуар.