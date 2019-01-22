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В Киеве столкнулись два автомобиля, трое человек погибли

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 11:40
В Киеве столкнулись два автомобиля, трое человек погибли
Фото: ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

В Голосеевском районе столкнулись "Таврия" и Volkswagen

В Голосеевском районе города Киева 22 января столкнулись два автомобиля "Таврия" и Volkswagen, в результате аварии погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции Киева.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром на улице Столичное шоссе. В результате аварии погибли оба водителя и пассажир "Таврии".

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают механизм аварии.

 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, 8 января в Украине произошло 477 ДТП. Всего было обработано 5020 вызовов. Кроме того, за сутки было задержано 65 человек, вероятно, причастных к совершению уголовных правонарушений.

Ранее в Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека. В частности,  в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия 3 пассажира автомобиля погибли на месте, еще четверо пострадавших пассажиров автобуса были госпитализированы.

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