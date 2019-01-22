У Києві зіткнулися два автомобіля, троє осіб загинули

Фото: ДТП в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

У Голосіївському районі зіткнулися "Таврія" і Volkswagen

У Голосіївському районі міста Києва 22 січня зіткнулися два автомобілі "Таврія" і Volkswagen, в результаті аварії загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Національної поліції Києва.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася вранці на вулиці Столичне шосе. В результаті аварії загинули обидва водії та пасажир "Таврії".

В даний час правоохоронці з'ясовують обставини ДТП і встановлюють механізм аварії.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 8 січня в Україні сталося 477 ДТП. Всього було опрацьовано 5020 викликів. Крім того, за добу було затримано 65 осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень.

Раніше у Київській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 3 людини. Зокрема, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 3 пасажири автомобіля загинули на місці, ще четверо постраждалих пасажирів автобуса були госпіталізовані.