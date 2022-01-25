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В Киеве столкновения на акции протеста SaveФОП: есть первые задержанные

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Киев, Вторник 25 января 2022 11:31
В Киеве столкновения на акции протеста SaveФОП: есть первые задержанные Фото: в Киеве произошли столкновения на акции протеста SaveФОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошли столкновения во время акции протеста SaveФОП. Правоохранители задержали двух протестующих.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Задержали двух протестующих. Другие участники протеста пытались их освободить и потолкались с полицией.

Фото: в Киеве произошли столкновения на акции протеста SaveФОП (Виталий Носач, РБК-Украина)

В патрульной полиции Киева сообщили, что в связи с проведением массового мероприятия ограничено движение автотранспорта на:

  • улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги к Крепостному переулку);
  • улице Липской (от улицы Михаила Грушевского к улице Институтской);
  • улице Садовой (от улицы Михаила Грушевского к улице Институтской).

Напомним, движение автотранспорта под Верховной Радой в Киеве перекрыто.

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