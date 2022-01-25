У Києві сутички на акції протесту SaveФОП: є перші затримані
Фото: у Києві стались сутички на акції протесту SaveФОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві стались сутички під час акції протесту SaveФОП. Правоохоронці затримали двох протестувальників.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Затримали двох протестувальників. Інші учасники протесту намагалися їх звільнити і поштовхалися з поліцією.
Фото: у Києві стались сутички на акції протесту SaveФОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
У патрульній поліції Києва повідомили, що у зв'язку з проведенням масового заходу обмежено рух автотранспорту на:
- вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулку);
- вулиці Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської);
- вулиці Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).