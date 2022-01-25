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У Києві сутички на акції протесту SaveФОП: є перші затримані

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 11:31
У Києві сутички на акції протесту SaveФОП: є перші затримані Фото: у Києві стались сутички на акції протесту SaveФОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві стались сутички під час акції протесту SaveФОП. Правоохоронці затримали двох протестувальників.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Затримали двох протестувальників. Інші учасники протесту намагалися їх звільнити і поштовхалися з поліцією.

Фото: у Києві стались сутички на акції протесту SaveФОП (Віталій Носач, РБК-Україна)

У патрульній поліції Києва повідомили, що у зв'язку з проведенням масового заходу обмежено рух автотранспорту на:

  • вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулку);
  • вулиці Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської);
  • вулиці Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).

Нагадаємо, рух автотранспорту під Верховною радою в Києві перекрито.

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