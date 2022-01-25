Движение под Верховной радой перекрыто: причина
Движение автотранспорта под Верховной радой в Киеве перекрыто. Под стенами парламента проходит акция протеста.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Киеве заблокирован весь правительственный портал из-за акции SaveФОП. Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
В частности, предприниматели требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.
У здания парламента собрались уже сотни митингующих. Утром организаторы акции установили сцену.
Напомним, 25 января депутаты Верховной рады возвращаются с месячных каникул. В первый рабочий день они подготовят обращение к международным организациям (6543) из-за роста военной угрозы со стороны РФ.