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Движение под Верховной радой перекрыто: причина

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Киев, Вторник 25 января 2022 09:45
Движение под Верховной радой перекрыто: причина Фото:знак аварийной остановки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Движение автотранспорта под Верховной радой в Киеве перекрыто. Под стенами парламента проходит акция протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Киеве заблокирован весь правительственный портал из-за акции SaveФОП. Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В частности, предприниматели требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

У здания парламента собрались уже сотни митингующих. Утром организаторы акции установили сцену.

Фото: акция SaveФОП под ВРУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, 25 января депутаты Верховной рады возвращаются с месячных каникул. В первый рабочий день они подготовят обращение к международным организациям (6543) из-за роста военной угрозы со стороны РФ.

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