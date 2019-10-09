В Киеве стартовал отопительный сезон

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В 80 больницах Киева включили отопление

В Киеве 9 октября стартовал отопительный сезон, тепло начали подавать в медицинские учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что по состоянию на 16:00 9 октября к теплоснабжению подключены 80 медицинских учреждений.

Директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что в первую очередь теплом обеспечивают родовспомогательные и детские учреждения, учреждения санаторно-курортного лечения и стационарные учреждения, оказывающие ургентную помощь.

Сейчас подключения медицинских учреждений продолжается.

Напомним, 8 октября в Ивано-Франковске начался отопительный сезон. 4 октября начали подавать тепло в девять медицинских учреждений, а с 8 сентября - и в квартиры многоэтажек.

Также РБК-УКраина сообщало, что во Львове начался отопительный сезон, все сады, школы, больницы и поликлиники получили тепло.

РБК-Украина писало, в КГГА сообщали, что общая готовность Киева к пуску отопительного сезона составляет 97%. Еще проводится ремонт и замена сетей и оборудования.