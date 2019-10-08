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В Ивано-Франковске начался отопительный сезон

Новости » Общество    08.10.2019 - 21:22
В Ивано-Франковске начался отопительный сезон
Иллюстративное фото (pixabay.com)

С сегодняшнего дня в квартиры дали тепло

Во вторник, 8 октября, в Ивано-Франковске начался отопительный сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Руслана Марцинкива в Facebook.

По его словам, 4 октября начали подавать тепло в девять медицинских учреждений, а с сегодняшнего дня - и в квартиры многоэтажек.

"С 8 октября, то есть с сегодняшнего дня, мы начинаем отопительный сезон во всем городе. Понятно, что за день не будет 100% охват. И для того и подаем тепло раньше (не с 15 октября!), чтобы отследить и решить проблемы до серьезного похолодания", - отметил Марцинкив.

По словам Марцинкива, в городе уже работают 14 котельных, которые подают тепло в 324 дома, 22 учебных заведений и 8 медучреждений. Завтра, 9 октября, запускают еще девять котельных, а это - 172 дома, 16 учреждений образования и три медицинских учреждения.

Также мэр отметил, что в четверг, 10 октября, запланировали запустить еще четыре котельные.

Ранее о старте отопительного сезона заявили в Киевской городской государственной администрации. Так, в столице отопление по индивидуальным заявкам началось с 30 сентября.

Также о начале отопительного сезона сообщили в Ужгороде и Львове. В обоих городах все объекты социальной инфраструктуры стали отапливаться с 7 октября.

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Новости Украины Ивано-Франковскотопительный сезон
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