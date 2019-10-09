У Києві стартував опалювальний сезон

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У 80 лікарнях Києва включили опалення

У Києві 9 жовтня стартував опалювальний сезон, тепло почали подавати у медичні установи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що станом на 16:00 9 жовтня до теплопостачання підключено 80 медичних установ.

Директор департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург повідомила, що насамперед теплом забезпечують родопомічні та дитячі заклади, заклади санаторно-курортного лікування та стаціонарні заклади, що надають ургентну допомогу.

Наразі підключення медичних закладів триває.

Нагадаємо, 8 жовтня в Івано-Франківську розпочався опалювальний сезон. 4 жовтня почали подавати тепло в дев'ять медичних установ, а з 8 вересня - і квартири багатоповерхівок.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львові розпочався опалювальний сезон, усі садочки, школи, лікарні та поліклініки отримали тепло.

РБК-Україна писало, в КМДА повідомляли, що загальна готовність Києва до пуску опалювального сезону становить 97%. Ще проводиться ремонт і заміна мереж та обладнання.