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У Києві на станції метро "Хрещатик" не знайшли вибухонебезпечних предметів

Київ, Понеділок 24 серпня 2020 13:42
У Києві на станції метро "Хрещатик" не знайшли вибухонебезпечних предметів
Фото: вхід на станцію метро "Хрещатик" (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Метро працює у звичайному режимі

У Києві правоохоронці перевірили інформацію про можливе мінування станції метро "Хрещатик". Під час перевірки вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили в КМДА, київський метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві надійшов анонімний телефонний дзвінок про мінування станції метро "Хрещатик". У зв'язку з цим вхід і вихід на станцію був закритий для перевірки.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.

Також повідомлялося, що після серії резонансних терактів в україні, а також вибуху біля метро "Мінська" в Києві посилили контроль за ринками і станціями метро.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День Незалежності, у зв'язку з чим Київ патрулюватимуть 4 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

Також РБК-Україна писало, що у столиці перекрили вулиці і змінили рух громадського транспорту.

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