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В Киеве на воду спустили артиллерийский катер

Новости » Транспорт    03.04.2019 - 15:50
В Киеве на воду спустили артиллерийский катер
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В составе ВМС ВС Украины уже 6 малых бронированных артиллерийских катеров

В Киеве для Военно-морских сил ВС Украины спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер проекта “Гюрза-М”. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Спуск происходил на торжественной церемонии на предприятии “Кузница на Рыбальском”.

По завершению всех заводских испытаний он отправится своим ходом в Одессу, где начнет государственные испытания по результатам которых поступит в состав ВМС ВС Украины.

 

2 апреля 2019 года в Киеве на заводе "Кузня" на Рыбальском" спущен на воду очередной малый бронированный артиллерийский катер для ВМС ВС Украины. Мероприятия первого этапа Стратегии Военно-Морских Сил ВС Украины - 2035 выполняются по плану. Курс на восстановление военно-морских возможностей Украины, надежная защита нашего моря и способность побеждать более сильного противника - неизменный. Крепнут украинские ВМС - сильнее становится страна и весь Украинский народ

Опубликовано ВМС ВС Украины Вторник, 2 апреля 2019 г.

В состав ВМС ВС Украины уже введено 6 малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых – "Бердянск" и "Никополь" были захвачены Россией 25 ноября 2018 года.

РБК-Украина писало, что группа, составленная из трех кораблей НАТО, 28 марта вошла в акваторию Черного моря.

Отметим, что главнокомандующий Объедененными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявлял, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island.

Совместная тренировка ВМС Украины и Франции прошла в Черном море США рассмотрят поставки Украине вооружений для ВМС, - НАТО
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