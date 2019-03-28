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Корабли НАТО вошли в Черное море

Новости » Общество    28.03.2019 - 22:35
Корабли НАТО вошли в Черное море
Иллюстративное фото (TurkishNavy.net)

Корабли примут участие в учениях "Морской щит"

Группа, составленная из трех кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN Turk.

В воды Черного моря, в частности, вошли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских Военно-морских сил Канады "Торонто" и фрегат испанских Военно-морских сил "Санта Мария". Также в Черное море вошел эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен". 

В сообщении, которое ретвитнул официальный аккаунт морского командования НАТО, говорится, что корабли примут участие в учениях "Морской щит" совместно с украинскими и грузинскими партнерами.

Напомним, посольство Канады в Украине сообщало, что два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут 1 апреля в Одесский морской порт с очередным визитом.

До этого глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2019 году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море.

Отметим, что главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявлял, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island.

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