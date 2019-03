Корабли НАТО вошли в Черное море

Корабли примут участие в учениях "Морской щит"

Группа, составленная из трех кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN Turk.



В воды Черного моря, в частности, вошли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских Военно-морских сил Канады "Торонто" и фрегат испанских Военно-морских сил "Санта Мария". Также в Черное море вошел эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен".



В сообщении, которое ретвитнул официальный аккаунт морского командования НАТО, говорится, что корабли примут участие в учениях "Морской щит" совместно с украинскими и грузинскими партнерами.

#SNMG2 enters the Black Sea for a #NATO deployment in which we exercise with Allies and Partners. #Evertsen, #SantaMaria, #Toronto, #Drazki, #Yildirim and #RegeleFerdinand are looking forward to exercise #SeaShield and to our work with our Ukrainian and Georgian partners. pic.twitter.com/Ytspjus5pt