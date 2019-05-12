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В Киеве сожгли автомобиль главреда TVi - полиция открыла уголовное производство

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 16:12
В Киеве сожгли автомобиль главреда TVi - полиция открыла уголовное производство
Фото: место происшествия (facebook Владимир Егоров)

Главред телеканала TVi Егоров связывает поджог со своей профессиональной деятельностью

Неизвестные в ночь на воскресенье, 12 мая, подожгли припаркованный у подъезда автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Полиция открыла уголовное производство, заявил начальник Голосеевского управления Национальной полиции Киева Олег Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112-Украина".

Волошин отметил, что дело открыто по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Кроме этого, согласно предварительным данным спасателей, возгорание началось изнутри автомобиля.

Главред Егорова TVi Егоров ранее заявлял, что его автомобиль подожгли около 4.30 утра.

"Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопок, явный поджог", - отметил он.

В Киеве сожгли автомобиль главреда TVi - полиция открыла уголовное производствоФото: место происшествия (facebook Владимир Егоров)

Журналист добавил, что никто не пострадал.

В Киеве сожгли автомобиль главреда TVi - полиция открыла уголовное производство

Фото: место происшествия (facebook Владимир Егоров)

Позже Егоров написал на своей странице в Facebook, что "пожарные уже передали информацию в полицию. Статью, по которой возбуждено дело, еще не сообщили".

"Следственно-оперативная группа взяла части автомобиля для экспертизы", - добавил он.

В Киеве сожгли автомобиль главреда TVi - полиция открыла уголовное производство

Напомним, в Днепре неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch заявляла, что победитель выборов в Украине должен быть готов решить широкий круг вопросов в области прав человека. В частности, HRW обращает внимание на то, что в Украине под давлением находится свобода слова, а также фиксируются нападения на журналистов.

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Новости Украины телеканалыподжогавтомобилиредактор
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