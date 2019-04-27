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В Днепре сожгли авто главреда местной газеты

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 10:51
В Днепре сожгли авто главреда местной газеты
Фото: сожженный автомобиль (nsju.dp.ua)

Поджог автомобиля рассматривают как запугивание журналиста

В Днепре неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

Сообщается, что утром был подожжен автомобиль Песоцкого, машина выгорела полностью. Представители НСЖУ просят правоохранителей как можно быстрее расследовать поджог, а также расценивают инцидент как запугивание.

Журналисты напомнили, что несколько лет назад в Днепре неизвестные подожгли автомобиль в то время главного редактора коммунальной газеты местного областного совета "Заря" Ксении Зайцевой.

В Днепре сожгли авто главреда местной газеты

Фото: сожженный автомобиль (nsju.dp.ua)

Напомним, ранее правозащитная организация Human Rights Watch заявляла, что победитель выборов в Украине должен быть готов решить широкий круг вопросов в области прав человека. В частности, HRW обращает внимание на то, что в Украине под давлением находится свобода слова, а также фиксируются нападения на журналистов.

Отметим, в марте в поселке Чабаны в Киевской области во время съемок напали на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

 

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