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У Києві спалили автомобіль головного редактора одного з телеканалів

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 16:12
У Києві спалили автомобіль головного редактора одного з телеканалів
Фото: місце події (facebook Володимир Єгоров)

Головний редактор телеканалу TVi Єгоров пов'язує підпал зі своєю професійною діяльністю

Невідомі в ніч на неділю, 12 травня, підпалили припаркований біля під'їзду автомобіль головного редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Єгорова.

За його словами, автомобіль підпалили близько 4.30 ранку.

"Я пов'язую це з професійною діяльністю. Сусіди говорять про хлопок, явний підпал", - зазначив він.

У Києві спалили автомобіль головного редактора одного з телеканалівФото: місце події (facebook Володимир Єгоров)

Журналіст додав, що ніхто не постраждав.

У Києві спалили автомобіль головного редактора одного з телеканалів

Фото: місце події (facebook Володимир Єгоров)

Пізніше Єгоров написав на своїй сторінці в Facebook, що "пожежні вже передали інформацію в поліцію. Статтю, за якою порушено справу, ще не повідомили".

"Слідчо-оперативна група взяла частини автомобіля для експертизи", - додав він.

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У Дніпрі спалили авто головного редактора місцевої газети
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