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В Киеве создали комиссию для рассмотрения жалоб пострадавших от прорыва теплотрассы

Новости » Общество     16.01.2020 - 22:11
В Киеве создали комиссию для рассмотрения жалоб пострадавших от прорыва теплотрассы
Фото: прорыв теплотрассы (t.me/kyivpatrol/901)

Специальная комиссия будет работать с 17 по 31 января

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" создало специальную комиссию по рассмотрению жалоб граждан, пострадавших в результате прорыва теплотрассы возле Ocean Plaza. Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Сообщается, что комиссия будет работать с 17 до 31 января 2020 по адресу ул. Лютеранская, д. 9/9, каб. 1 (код 077). График работы комиссии в рабочие дни:

  • четные числа с 14:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00);
  • нечетные числа с 08:15 до 12:00.

Телефон для справок: (044) 207-60-83.

Напомним, вечером 13 декабря в Киеве произошла авария на теплотрассе возле ТРЦ Ocean Plaza. В результате прорыва произошел подмыв асфальта. Десять человек получили различные повреждения.

Как стало известно, прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра произошел из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода 15 января. Сегодня, 16 января, восстановили поврежденное асфальтовое покрытие на улице Антоновича. Транспортное движение по улице восстановлено.

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