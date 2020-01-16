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У Києві створили комісію для розгляду скарг потерпілих від прориву теплотраси

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 22:11
У Києві створили комісію для розгляду скарг потерпілих від прориву теплотраси
Фото: прорив теплотраси (t.me/kyivpatrol/901)

Спеціальна комісія буде працювати з 17 по 31 січня

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" створило спеціальну комісію по розгляду скарг громадян, які постраждали внаслідок прориву теплотраси біля Ocean Plaza. Про це повідомляє прес-служба "Киевтеплоэнерго".

Повідомляється, що комісія працюватиме з 17 до 31 січня 2020 за адресою вул. Лютеранська, д. 9/9, каб. 1 (код 077). Графік роботи комісії в робочі дні:

  • парні числа з 14:00 до 18:00 (в п'ятницю до 17:00);
  • непарні числа з 08:15 до 12:00.

Телефон для довідок: (044) 207-60-83.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Києві сталася аварія на теплотрасі біля ТРЦ Ocean Plaza. В результаті прориву сталося підмивання асфальту. Десять людей отримали різні пошкодження.

Як стало відомо, прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру стався із-за того, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

Аварійні бригади "Київтеплоенерго" завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу 15 січня. Сьогодні, 16 січня, відновили пошкоджене асфальтне покриття на вулиці Антоновича. Транспортний рух по вулиці відновлено.

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