В Киеве пытались совершить рейдерский захват спорткомплекса

В Киеве на улице Бориспольской в Дарницком районе более 62 рейдеров пытались совершили захват спорткомплекса "Восход", сломав входную дверь и забаррикадировавшись с середины. Полиция открыла уголовное производство, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что когда неизвестные забаррикадировлись, они начали разбирать инвентарь и ломать полы, чтобы построить баррикады внутри спорткомплекса.

Фото: захват спорткомплекса (facebook.com/yulia.stoiko)

В полиции сообщают, что для урегулирования конфликта правоохранители вывели из помещения комплекса 62 человека, которых доставили в районное управление полиции для выяснения их личных данных и всех обстоятельств инцидента. Пресс-служба полиции отметила, что правоохранители продолжают находится возле спорткомплекса, ситуация контролируется.

"Следователи Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве начали уголовное производство по ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области полиция задержала группу рейдеров из семи человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в селе Ольшанская Новоселица Васильевского района Киевской области неизвестные лица пытались осуществить силовой захват земли, а также снять с должности председателя сельского совета.