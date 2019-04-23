У Києві намагались здійснили рейдерське захоплення спорткомплексу

У Києві на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі більше 62 рейдерів намагались здійснили захоплення спорткомплексу "Схід", зламавши вхідні двері і забарикадувавшись з середини. Поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що коли невідомі забаррикадировлись, вони почали розбирати інвентар і ламати підлогу, щоб побудувати барикади всередині спорткомплексу.

Фото: захоплення спорткомплексу (facebook.com/yulia.stoiko)

В поліції повідомляють, що для врегулювання конфлікту правоохоронці вивели з приміщення комплексу 62 людини, яких доставили в районне управління поліції для з'ясування їх особистих даних і всіх обставин інциденту. Прес-служба поліції зазначила, що правоохоронці продовжують знаходиться біля спорткомплексу, ситуація контролюється.

"Слідчі Дарницького УП ГУНП в м. Києві почали кримінальне провадження за ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області поліція затримала групу рейдерів з семи осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в селі Вільшанська Новоселиця Василівського району Київської області невідомі особи намагалися здійснити силове захоплення землі, а також зняти з посади голови сільської ради.