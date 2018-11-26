Фото: задержание рейдеров (dp.npu.gov.ua)

Злоумышленники причастны к ряду рейдерских захватов и разбойных нападений

В Днепропетровской области полиция задержала группу рейдеров из семи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, участников организованной преступной группировки задержали сотрудники Управления стратегических расследований совместно со спецназовцами "КОРДа" 21 ноября. Установлено, что группа мужчин причастна к ряду рейдерских захватов и разбойных нападений на территории Днепропетровской области и за ее пределами.

По фактам преступной деятельности открыто четыре уголовных производства. Действия злоумышленников подпадают под статьи ч. 3 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности), ч. 3 ст. 187 (Разбой), ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков по месту проживания подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к преступлениям. Комплекс следственно-розыскных действий продолжается.

Напомним, в Киеве задержали адвоката, который организовал схему вымогательства 3 млн гривен и корпоративных прав у столичного бизнесмена. Правоохранители задержали группу лиц, которые под угрозами физической расправы и насилия завладели корпоративным правами части бизнеса.

Напомним, полиция задержала участников международной преступной организации, которые похищали ценности из банковских сейфов в разных странах.