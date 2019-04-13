ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области полиция пресекла рейдерский захват аграрного кооператива

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 13:47
В Киевской области полиция пресекла рейдерский захват аграрного кооператива
Фото: задержание (kv.npu.gov.ua)

На месте происшествия продолжают работать правоохранители

В селе Ольшанская Новоселица Васильевского района Киевской области неизвестные лица пытались осуществить силовой захват земли, а также снять с должности председателя сельского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции, которые установили, что группа мужчин в количестве в 50 человек, которые были одеты в балаклавы и камуфляжную форму собрались возле административного здания СПК "Новоселицкое". При себе они имели документы, которые вызвали у правоохранителей сомнения в законном происхождении.

"На месте конфликта продолжает работать следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции, руководство Главного управления полиции Киевщины", - сообщили в Нацполиции.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также руководство Главного управления полиции Киевской области. Охрану правопорядка обеспечивают бойцы личного состава и бойцы-миротворцы.

"Сейчас сотрудники полиции в соседнем населенном пункте проводят обыски по месту временного проживания группы лиц-правонарушителей", - рассказали в Нацполиции.

По данному факту было открыто уголовные производство по ч. 1 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и по ч. 1 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: место происшествия (kv.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области задержали российского "вора в законе". Заместитель главы национальной полиции'вячеслав Аброськин сообщил, что в Киевской области задержали российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский".

В Киевской обл. загорелось складское здание Новой Почты В Киевской области правоохранители изъяли полтонны героина
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Киевская областьрейдерский захват
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь