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В Киеве сотрудница почты подозревается в хищении марок на 800 000 гривен

Автор: Анна Полисученко

В Дарницком районе Киева бывшей сотруднице одного из отделений "Укрпочты" сообщили о подозрении. Ее обвиняют в краже почтовых марок на 800 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичной прокуратуры.

По данным следствия, с июля по август 2019 года женщина, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоила почтовые марки, которые принадлежат АО "Укрпочта", на общую сумму около 800 000 гривен.

Украденным экс-сотрудница почты распорядилась по собственному усмотрению. Ей сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что тарифы "Укрпочты" повышены второй раз с начала года.

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Укрпочта