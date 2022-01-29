В Киеве сотрудница почты подозревается в хищении марок на 800 000 гривен

По данным следствия, с июля по август 2019 года женщина, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоила почтовые марки, которые принадлежат АО "Укрпочта", на общую сумму около 800 000 гривен.

Украденным экс-сотрудница почты распорядилась по собственному усмотрению. Ей сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.