У Києві співробітниця пошти підозрюється в розкраданні марок на 800 000 гривень

За даними слідства, з липня по серпень 2019 року жінка, виконуючи обов'язки начальника відділення поштового зв'язку, привласнила поштові марки, які належать АТ "Укрпошта", на загальну суму близько 800 000 гривень.

Вкраденим екс-співробітниця пошти розпорядилася на власний розсуд. Їй повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.