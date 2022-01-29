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У Києві співробітниця пошти підозрюється в розкраданні марок на 800 000 гривень

Автор: Анна Полисученко

У Дарницькому районі Києва колишній співробітниці одного з відділень "Укрпошти" повідомили про підозру. Її звинувачують у крадіжці поштових марок на 800 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява столичної прокуратури.

За даними слідства, з липня по серпень 2019 року жінка, виконуючи обов'язки начальника відділення поштового зв'язку, привласнила поштові марки, які належать АТ "Укрпошта", на загальну суму близько 800 000 гривень.

Вкраденим екс-співробітниця пошти розпорядилася на власний розсуд. Їй повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Раніше ми писали, що тарифи "Укрпошти" підвищено вдруге з початку року.

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