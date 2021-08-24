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В Киеве состоялся марш защитников Украины: фото и видео

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Киев, Вторник 24 августа 2021 18:31
В Киеве состоялся марш защитников Украины: фото и видео Фото: в Киеве прошел марш защитников Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ветераны войны на Донбассе, волонтеры, военные медики, родные погибших на Донбассе и капелланы приняли участие в марше защитников Украины. Люди провожали участников аплодисментами и лозунгом "Слава Украине".

Подробности марша - в материале РБК-Украина.

Колонну марша возглавляли родственники погибших защитников Украины. За ними шли семьи Героев Небесной сотни, пленных и пропавших без вести в результате украинско-российской войны.

Фото: в Киеве прошел марш защитников Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Далее колонна строилась из медиков и капелланов. Ветераны войны шагали в порядке по территориальному принципу. Киевские военнослужащие шли первый, а за ними - защитники Украины из других областей.

Фото: в Киеве прошел марш защитников Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, что марш начался в парке Тараса Шевченко и его участники начали шагать к Майдану Независимости.

Марш захисників України в Києві

У Києві проходить Марш захисників України, в якому беруть участь ветерани, волонтери та родичі військових. Його вже втретє проводять у День Незалежності. Колона рушить від парку Шевченка та пройде до Майдану. Транслюємо наживо

Posted by Суспільне Новини on Tuesday, August 24, 2021

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